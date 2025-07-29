ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» Ильи Забарного, выложила в Instagram серию новых снимков.

На фото она позирует в белом бикини и накидке, подчеркивая стройную фигуру.

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Яркий образ и солнечная атмосфера вызвали волну восхищения среди подписчиков.

Также красавица сообщила в Instagram-сторис, что сегодня пара отмечает 7-ю годовщину.