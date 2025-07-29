Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару
Другие новости
29 июля 2025, 23:47 |
579
0

ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару

Обворожительная Ангелина Забарная дала жару

29 июля 2025, 23:47 |
579
0
ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» Ильи Забарного, выложила в Instagram серию новых снимков.

На фото она позирует в белом бикини и накидке, подчеркивая стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Яркий образ и солнечная атмосфера вызвали волну восхищения среди подписчиков.

Также красавица сообщила в Instagram-сторис, что сегодня пара отмечает 7-ю годовщину.

По теме:
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
ВИДЕО. Усик показал, как отдыхает с женой после победы над Дюбуа
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего игрока ПСЖ
Футбол | 29 июля 2025, 23:06 0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего игрока ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего игрока ПСЖ

Хуссейн Туати присоединился к серебряным призёрам УПЛ

Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Бокс | 29 июля 2025, 00:44 4
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика

Легенда бокса считает, что смог бы победить Александра в своем прайме

Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Футбол | 29.07.2025, 11:39
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Металлист 1925 предложил три млн евро за игрока Динамо. В Киеве ответили
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29.07.2025, 19:00
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Футбол | 29.07.2025, 03:22
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини уже предупредил Довбика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
28.07.2025, 17:18 17
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
Александр УСИК: «Он хочет стать чемпионом мира по боксу»
28.07.2025, 04:20
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
28.07.2025, 18:58 3
Футбол
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
28.07.2025, 12:57
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем