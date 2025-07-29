Другие новости29 июля 2025, 23:47 |
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ФОТО. Жена Забарного в белом бикини устроила жару
Обворожительная Ангелина Забарная дала жару
29 июля 2025, 23:47 |
579
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Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» Ильи Забарного, выложила в Instagram серию новых снимков.
На фото она позирует в белом бикини и накидке, подчеркивая стройную фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Яркий образ и солнечная атмосфера вызвали волну восхищения среди подписчиков.
Также красавица сообщила в Instagram-сторис, что сегодня пара отмечает 7-ю годовщину.
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