Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ

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Горняки не будут выступать против трансфера Дмитрия Ризныка
Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в английском «Сандерленде», сообщает британский журналист Алан Никсон в Twitter.
По информации источника, «горняки» открыты к переговорам о трансфере 26-летнего вратаря, несмотря на то, что тот является их ключевым игроком, и несмотря на то, что команда пока продолжает борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы.
В новом сезоне Ризник успел сыграть за «Шахтер» 3 матча, в которых пропустил 2 гола. Контракт Дмитрия с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 7 млн евро.
Сообщалось, что подписать Ризника хочет «Сандерленд».
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