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  4. Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ
Англия
29 июля 2025, 23:43 |
884
1

Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ

Горняки не будут выступать против трансфера Дмитрия Ризныка

29 июля 2025, 23:43 |
884
1
Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в английском «Сандерленде», сообщает британский журналист Алан Никсон в Twitter.

По информации источника, «горняки» открыты к переговорам о трансфере 26-летнего вратаря, несмотря на то, что тот является их ключевым игроком, и несмотря на то, что команда пока продолжает борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы.

В новом сезоне Ризник успел сыграть за «Шахтер» 3 матча, в которых пропустил 2 гола. Контракт Дмитрия с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 7 млн евро.

Сообщалось, что подписать Ризника хочет «Сандерленд».

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Сандерленд трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ Дмитрий Ризнык трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Dfkbvj
Спірт.юа, а що тут приголомшивого? Ви хоча б розумієте зміст цього слова, барани? Це абсолютно нормальний хід для розвитку гравців, тим більше воротарська лінія в Шахтарі збалансована, тому ці вислови говорять про вашу некомпетентність, пишіть про губатих в бікіні, це у вас краще виходить
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