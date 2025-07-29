Потрясающее решение. Шахтер готов продать игрока сборной Украины в АПЛ

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в английском «Сандерленде», сообщает британский журналист Алан Никсон в Twitter.

По информации источника, «горняки» открыты к переговорам о трансфере 26-летнего вратаря, несмотря на то, что тот является их ключевым игроком, и несмотря на то, что команда пока продолжает борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы.

В новом сезоне Ризник успел сыграть за «Шахтер» 3 матча, в которых пропустил 2 гола. Контракт Дмитрия с донецким клубом рассчитан до конца 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 7 млн евро.

Сообщалось, что подписать Ризника хочет «Сандерленд».