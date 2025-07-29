Лига чемпионов29 июля 2025, 23:31 |
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Игроки Динамо увеличили свои еврокубковые бомбардирские достижения
Сколько голов забили в еврокубках Ванат, Бражко и Михавко?
29 июля 2025, 23:31 |
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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0 (6:0 по сумме двух встреч).
Голами за киевлян отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.
Для Михавко забитый мяч стал дебютным в еврокубках.
Голы Владислава Ваната в еврокубках (6)
- 2022: ЛЕ, АЕК (Кипр)
- 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)
- 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия)
- 2025: ЛЕ, Галатасарай (Турция)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
Голы Владимира Бражка в еврокубках (2)
- 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
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