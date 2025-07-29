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Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:31 |
393
0

Игроки Динамо увеличили свои еврокубковые бомбардирские достижения

Сколько голов забили в еврокубках Ванат, Бражко и Михавко?

29 июля 2025, 23:31 |
393
0
Игроки Динамо увеличили свои еврокубковые бомбардирские достижения
ФК Динамо Киев

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0 (6:0 по сумме двух встреч).

Голами за киевлян отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Для Михавко забитый мяч стал дебютным в еврокубках.

Голы Владислава Ваната в еврокубках (6)

  • 2022: ЛЕ, АЕК (Кипр)
  • 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)
  • 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия)
  • 2025: ЛЕ, Галатасарай (Турция)
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

Голы Владимира Бражка в еврокубках (2)

  • 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)
  • 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
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Лига чемпионов Динамо Киев Владислав Ванат Владимир Бражко Тарас Михавко статистика Хамрун Спартанс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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