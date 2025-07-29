Игроки Динамо увеличили свои еврокубковые бомбардирские достижения

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» победило мальтийский «Хамрун Спартанс» со счетом 3:0 (6:0 по сумме двух встреч).

Голами за киевлян отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Для Михавко забитый мяч стал дебютным в еврокубках.

Голы Владислава Ваната в еврокубках (6)

2022: ЛЕ, АЕК (Кипр)

2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)

2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия)

2025: ЛЕ, Галатасарай (Турция)

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

Голы Владимира Бражка в еврокубках (2)