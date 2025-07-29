«Что там смотреть?» Милевский отреагировал на победу Динамо над Хамруном

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на победу столичного клуба в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского «Хамруна» (3:0, 6:0 по сумме матчей):

«Всем добрый вечер. Только приехал из Банникова, не смотрел игру. Почему? Ну давайте еще что-нибудь будем Мальте говорить. Давайте дождемся соперника поинтереснее. «Пафос» или «Маккаби». Там будет интересно. А что Мальту смотреть? Люди-банкиры».

«Динамо» вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив (1:1 в первой игре).