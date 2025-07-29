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Лига чемпионов
29 июля 2025, 22:45 | Обновлено 29 июля 2025, 23:44
730
0

ВИДЕО. Счет разгромный. Михавко забил третий гол в матче ЛЧ для Динамо

На 82-й минуте киевская команда довела перевес до разгромного

29 июля 2025, 22:45 | Обновлено 29 июля 2025, 23:44
730
0
ВИДЕО. Счет разгромный. Михавко забил третий гол в матче ЛЧ для Динамо
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

Динамовцы забили третий гол на 82-й минуте. Тарас Михавко забий третий гол в матче ЛЧ для Динамо (3:0).

ГОЛ! 3:0. Тарас Михавко, 82 мин

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Динамо Киев видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Тарас Михавко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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