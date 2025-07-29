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  4. ВИДЕО. Бражко удвоил перевес Динамо после отличной передачи Шапаренко
Лига чемпионов
29 июля 2025, 21:43 | Обновлено 29 июля 2025, 21:46
846
0

ВИДЕО. Бражко удвоил перевес Динамо после отличной передачи Шапаренко

Динамовцы забили второй гол на 35-й минуте матча Q2 ЛЧ с Хамрун Спартанс

29 июля 2025, 21:43 | Обновлено 29 июля 2025, 21:46
846
0
ВИДЕО. Бражко удвоил перевес Динамо после отличной передачи Шапаренко
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

Динамовцы забили второй гол на 35-й минуте. Владимир Бражко удвоил перевес Динамо после отличной передачи Николая Шапаренко (2:0).

ГОЛ! 2:0. Владимир Бражко, 35 мин

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Динамо Киев видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Владимир Бражко Николай Шапаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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