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Англия
29 июля 2025, 21:51 |
393
0

Невероятные цены. Список самых дорогих полузащитников в истории АПЛ

Во время нынешнего трансферного окна к списку добавились два новичка

29 июля 2025, 21:51 |
393
0
Невероятные цены. Список самых дорогих полузащитников в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих хавбеков в истории Английской Премьер-лиги.

Во время нынешнего трансферного окна новый полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц возглавил этот рейтинг, перейдя в английский клуб из «Байера» за 125 млн евро.

На второе место опустился аргентинец Энцо Фернандес, который в сезоне 2022/23 перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

В топ-3 вошел англичанин Деклан Райс, которого «Арсенал» приобрел у «Вест Хэма» за 116,6 млн в кампании 2023/24.

В пятерку лидеров также попали: эквадорец Мойсес Кайседо («Брайтон» – «Челси», 116 млн, 2023/24) и француз Поль Погба («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед», 105 млн, 2016/17).

Кроме Вирца, новичком в списке стал новый испанский игрок «канониров» Мартин Субименди, который оказался на восьмом месте («Реал Сосьедад» – «Арсенал», 70 млн).

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Флориан Вирц Энцо Фернандес Деклан Райс Мойсес Кайседо Поль Погба Мартин Субименди финансы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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