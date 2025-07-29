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Лига чемпионов
29 июля 2025, 21:37 | Обновлено 29 июля 2025, 22:22
959
0

ВИДЕО. Ванат запрессинговал соперников и открыл счет для Динамо

В матче Q2 ЛЧ против Хамрун Спартанс динамовцы вышли вперед на 28-й минуте

29 июля 2025, 21:37 | Обновлено 29 июля 2025, 22:22
959
0
ВИДЕО. Ванат запрессинговал соперников и открыл счет для Динамо
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

На 28-й минуте динамовцы забили первый гол. Владислав Ванат запрессинговал соперников и открыл счет для Динамо (1:0).

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин

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Динамо Киев видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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