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Лига чемпионов
29 июля 2025, 21:30 |
1892
0

ФОТО. Смех Ярмоленко и ко. Реакция лавки Динамо на отмененный гол Биловара

Запас киевлян искренне порадовался за центрального защитника

29 июля 2025, 21:30 |
1892
0
ФОТО. Смех Ярмоленко и ко. Реакция лавки Динамо на отмененный гол Биловара
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

На 12-й минуте центральный защитник киевлян Кристиан Биловар забил в ворота мальтийцев, что вызвало массу эмоций на скамейке запасных столичного клуба, где среди других футболистов выделяется Андрей Ярмоленко. В основном игроки Динамо улыбались и смеялись над голом, который, в итоге, отменили из-за игры рукой.

ФОТО. Смех Ярмоленко и ко. Реакция скамейки Динамо на отмененный гол Биловара

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Динамо Киев Лига чемпионов Кристиан Биловар Хамрун Спартанс фото эмоции Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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