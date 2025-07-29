ФОТО. Смех Ярмоленко и ко. Реакция лавки Динамо на отмененный гол Биловара

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

На 12-й минуте центральный защитник киевлян Кристиан Биловар забил в ворота мальтийцев, что вызвало массу эмоций на скамейке запасных столичного клуба, где среди других футболистов выделяется Андрей Ярмоленко. В основном игроки Динамо улыбались и смеялись над голом, который, в итоге, отменили из-за игры рукой.

ФОТО. Смех Ярмоленко и ко. Реакция скамейки Динамо на отмененный гол Биловара