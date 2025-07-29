Игра рукой. Биловар отправил мяч в ворота мальтийцев, но гол не засчитан
После просмотра VAR судьи отменили гол Динамо в ворота Хамрун Спартанс
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.
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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).
На 12-й минуте Кристиан Биловар отправил мяч в ворота мальтийцев, но гол не засчитали.
После просмотра VAR судьи отменили гол Динамо из-за игры рукой.
Незасчитанный гол. Кристиан Биловар, 12 мин
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