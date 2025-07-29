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Лига чемпионов
29 июля 2025, 21:23 | Обновлено 29 июля 2025, 21:33
760
0

Игра рукой. Биловар отправил мяч в ворота мальтийцев, но гол не засчитан

После просмотра VAR судьи отменили гол Динамо в ворота Хамрун Спартанс

29 июля 2025, 21:23 | Обновлено 29 июля 2025, 21:33
760
0
Игра рукой. Биловар отправил мяч в ворота мальтийцев, но гол не засчитан
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

На 12-й минуте Кристиан Биловар отправил мяч в ворота мальтийцев, но гол не засчитали.

После просмотра VAR судьи отменили гол Динамо из-за игры рукой.

Незасчитанный гол. Кристиан Биловар, 12 мин

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Динамо Киев видео голов и обзор Лига чемпионов Хамрун Спартанс Кристиан Биловар VAR судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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