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Англия
29 июля 2025, 21:35 | Обновлено 29 июля 2025, 21:36
1836
0

Стопами Дьекереша. Один из лучших форвардов мира бойкотирует тренировки

Александер Исак хочет покинуть «Ньюкасл»

29 июля 2025, 21:35 | Обновлено 29 июля 2025, 21:36
1836
0
Стопами Дьекереша. Один из лучших форвардов мира бойкотирует тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий Александер Исак может покинуть английский «Ньюкасл» в летнее трансферное окно, сообщает издание TBR Football.

По информации источника, 25-летний футболист начал бойкотировать тренировки команды и не поедет с клубом на турне в Азию, поскольку настаивает на своем трансфере в «Ливерпуль».

Интересно, что ранее похожую тактику по продвижению трансфера применил другой шведский нападающий, Виктор Дьекереш. Он также игнорировал тренировки своего клуба, лиссабонского «Спортинга», чтобы заставить продать его в лондонский «Арсенал».

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.

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Ливерпуль Ньюкасл трансферы Александер Исак трансферы АПЛ тренировка бойкот Виктор Дьекереш
Дмитрий Вус Источник: The Boot Room
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