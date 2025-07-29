Стопами Дьекереша. Один из лучших форвардов мира бойкотирует тренировки
Александер Исак хочет покинуть «Ньюкасл»
Шведский нападающий Александер Исак может покинуть английский «Ньюкасл» в летнее трансферное окно, сообщает издание TBR Football.
По информации источника, 25-летний футболист начал бойкотировать тренировки команды и не поедет с клубом на турне в Азию, поскольку настаивает на своем трансфере в «Ливерпуль».
Интересно, что ранее похожую тактику по продвижению трансфера применил другой шведский нападающий, Виктор Дьекереш. Он также игнорировал тренировки своего клуба, лиссабонского «Спортинга», чтобы заставить продать его в лондонский «Арсенал».
В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александера Исака в 120 миллионов евро.
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