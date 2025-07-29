Major League Soccer29 июля 2025, 20:58 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
492
0
Легенда Баварии Мюллер решил не заканчивать. Нашел новый клуб
Договорился с клубом МЛС Ванкувер Уайткэпс
29 июля 2025, 20:58 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
492
0
По информации СМИ, легендарный для Баварии игрок Томас Мюллер принял решение продолжать карьеру, хотя последний матч мюнхенской команды на Клубном чемпионате мира должен был стать финальным для форварда.
Однако клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс убедил Мюллера продолжать карьеру. Футболист договорился о контракте на два сезона, презентация состоится в ближайшее время.
35-летний игрок в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 49 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 29 июля 2025, 20:35 17
В 1/32 финала канадского тысячника Даяна в трех сетах одолела Камилу Осорио
Футбол | 29 июля 2025, 07:33 2
Турок высоко оценил потенциал своей команды
Футбол | 29.07.2025, 11:33
Футбол | 29.07.2025, 03:47
Футбол | 29.07.2025, 20:17
Комментарии 0
Популярные новости
29.07.2025, 09:40 6
29.07.2025, 09:14 2
28.07.2025, 04:20
28.07.2025, 03:43 2
28.07.2025, 09:33 198
28.07.2025, 07:48 3
27.07.2025, 21:50 8
29.07.2025, 07:39 2