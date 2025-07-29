Легенда Баварии Мюллер решил не заканчивать. Нашел новый клуб

По информации СМИ, легендарный для Баварии игрок Томас Мюллер принял решение продолжать карьеру, хотя последний матч мюнхенской команды на Клубном чемпионате мира должен был стать финальным для форварда.

Однако клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс убедил Мюллера продолжать карьеру. Футболист договорился о контракте на два сезона, презентация состоится в ближайшее время.

35-летний игрок в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 49 матчах.