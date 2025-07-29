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Major League Soccer
29 июля 2025, 20:58 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
492
0

Легенда Баварии Мюллер решил не заканчивать. Нашел новый клуб

Договорился с клубом МЛС Ванкувер Уайткэпс

29 июля 2025, 20:58 | Обновлено 29 июля 2025, 21:01
492
0
Легенда Баварии Мюллер решил не заканчивать. Нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

По информации СМИ, легендарный для Баварии игрок Томас Мюллер принял решение продолжать карьеру, хотя последний матч мюнхенской команды на Клубном чемпионате мира должен был стать финальным для форварда.

Однако клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс убедил Мюллера продолжать карьеру. Футболист договорился о контракте на два сезона, презентация состоится в ближайшее время.

35-летний игрок в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 49 матчах.

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Ванкувер Уайткэпс Томас Мюллер трансферы Major League Soccer (MLS)
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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