Не только новички. Арсенал продает атакующего хавбека

По информации немецких СМИ, Боруссия Дортмунд ведет переговоры с Арсеналом о переходе атакующего полузащитника Леандро Троссарда.

Контракт игрока завершается в 2027 году, а лондонский клуб не планирует его продлевать и готов продать игрока после расходов на шести новичков этого лета.

Боруссия мониторит ситуацию не только по Троссарду, но и не против вернуть Джейдона Санчо, который не нужен Манчестер Юнайтед.

30-летний Троссард в минувшем сезоне провел 56 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.