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Англия
30 июля 2025, 15:35 | Обновлено 30 июля 2025, 15:57
484
0

Не только новички. Арсенал продает атакующего хавбека

Есть предложение по Троссарду

30 июля 2025, 15:35 | Обновлено 30 июля 2025, 15:57
484
0
Не только новички. Арсенал продает атакующего хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

По информации немецких СМИ, Боруссия Дортмунд ведет переговоры с Арсеналом о переходе атакующего полузащитника Леандро Троссарда.

Контракт игрока завершается в 2027 году, а лондонский клуб не планирует его продлевать и готов продать игрока после расходов на шести новичков этого лета.

Боруссия мониторит ситуацию не только по Троссарду, но и не против вернуть Джейдона Санчо, который не нужен Манчестер Юнайтед.

30-летний Троссард в минувшем сезоне провел 56 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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