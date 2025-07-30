Англия30 июля 2025, 15:35 | Обновлено 30 июля 2025, 15:57
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Не только новички. Арсенал продает атакующего хавбека
Есть предложение по Троссарду
30 июля 2025, 15:35 | Обновлено 30 июля 2025, 15:57
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По информации немецких СМИ, Боруссия Дортмунд ведет переговоры с Арсеналом о переходе атакующего полузащитника Леандро Троссарда.
Контракт игрока завершается в 2027 году, а лондонский клуб не планирует его продлевать и готов продать игрока после расходов на шести новичков этого лета.
Боруссия мониторит ситуацию не только по Троссарду, но и не против вернуть Джейдона Санчо, который не нужен Манчестер Юнайтед.
30-летний Троссард в минувшем сезоне провел 56 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
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