Свитолина приобрела квартиру в Киеве: «Хочу с семьей чаще бывать в Украине»

Украинская теннисистка Элина Свитолина купила квартиру в Киеве. Спортсменка надеется, что после завершения карьеры сможет чаще бывать в Украине.

«Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже закончу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла – сразу поняла, что это может быть моим местом».

В то же время украинка призналась, что Гаэль Монфис очень волнуется во время ее поездок в Украину.

«Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистичны. В целом он отреагировал нормально. Мужчина знает, что Украина – мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах. Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет», – рассказала Свитолина.

Фото NV

Фото NV