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WTA
29 июля 2025, 19:59 | Обновлено 29 июля 2025, 20:10
1182
1

Свитолина приобрела квартиру в Киеве: «Хочу с семьей чаще бывать в Украине»

Элина надеется привезти в Украину дочь

29 июля 2025, 19:59 | Обновлено 29 июля 2025, 20:10
1182
1
Свитолина приобрела квартиру в Киеве: «Хочу с семьей чаще бывать в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Монфис и Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина купила квартиру в Киеве. Спортсменка надеется, что после завершения карьеры сможет чаще бывать в Украине.

«Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже закончу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла – сразу поняла, что это может быть моим местом».

В то же время украинка призналась, что Гаэль Монфис очень волнуется во время ее поездок в Украину.

«Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистичны. В целом он отреагировал нормально. Мужчина знает, что Украина – мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах. Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет», – рассказала Свитолина.

Фото NV

Фото NV

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Иван Зинченко Источник: NV.ua
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Saltovka
Харьковчане покупает недвижимость в Киеве. Следующий наш обьект стадион динама.
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