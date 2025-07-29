Не Месси. Кто провел больше всего матчей под руководством Гвардиолы?

Испанский менеджер Пеп Гвардиола считается одним из лучших тренеров современности и всей истории футбола. Для достижения такого результата ему были нужны талантливые и верные игроки. Одним из таких футболистов стал португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который является лидером по количеству сыгранных матчей под руководством Пепа (407).

Список игроков, которые провели больше всего матчей под руководством Гвардиолы, преимущественно состоит из футболистов «горожан». Единственным исключением является аргентинский нападающий Лионель Месси (13-е место, 219 матчей), который играл под руководством Пепа в «Барселоне».

В пятерку лидеров этого рейтинга также вошли: бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне (381), бразильский голкипер Эдерсон (372), немецкий полузащитник Илкай Гюндоган (358) и английский защитник Кайл Уокер (319).