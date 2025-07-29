ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера
Бывшие игроки горняков не забывают о команде
Донецкий «Шахтер» продолжает летние тренировочные сборы в Словении.
На последнюю тренировку «горняков» пришли бывшие футболисты команды – хорватский нападающий бразильского происхождения Эдуардо и украинский вингер Александр Зубков, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор».
Следующий матч «Шахтер» проведет 31 июля в 21:00 по киевскому времени. Это будет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».
ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера
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