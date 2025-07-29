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  4. ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 19:41 |
657
0

ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера

Бывшие игроки горняков не забывают о команде

29 июля 2025, 19:41 |
657
0
ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера
ФК Шахтер. Александр Зубков

Донецкий «Шахтер» продолжает летние тренировочные сборы в Словении.

На последнюю тренировку «горняков» пришли бывшие футболисты команды – хорватский нападающий бразильского происхождения Эдуардо и украинский вингер Александр Зубков, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор».

Следующий матч «Шахтер» проведет 31 июля в 21:00 по киевскому времени. Это будет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа».

ВИДЕО. Эдуардо и Зубков посетили тренировку Шахтера

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Александр Зубков Эдуардо да Силва Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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