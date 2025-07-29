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  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на ответную игру ЛЧ с мальтийцами
Лига чемпионов
29 июля 2025, 19:50 | Обновлено 29 июля 2025, 20:58
4353
46

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на ответную игру ЛЧ с мальтийцами

29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится матч Q2 Лиги чемпионов

29 июля 2025, 19:50 | Обновлено 29 июля 2025, 20:58
4353
46
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на ответную игру ЛЧ с мальтийцами
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо назвало стартовый состав на матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встретятся Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0). Голы забили Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на ответную игру ЛЧ с мальтийцами

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ванат, Волошин

Запас: Моргун, Попов, Яцык, Ярмоленко, Тымчик, Супряга, Герреро, Дубинчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко

Инфографика

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс Александр Шовковский стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 46
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Pavel_i_C0
Очікувана ротація. Потрібна впевнена перемога 
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+4
JSI
Нормальный боевой состав, тем более в Любляне +18, так что таких проблем как на Мальте возникнуть не должно.
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+2
Паша Мех
Удачи!!Ждём уверенную победу и хорошую игру 
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+2
Александр Бондарь
А нахрена Брагару у Черноморца было забирать?Ну не пошло у него .Зачем очередной чемпионат мариновать на банке его?Зае ал уже этот жид управленец
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
От донецьким пердаки розриває навіть від складу на гру
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0
Александр Бондарь
Где то в 2010 2013 годах знакомый жил Киеве и сына водил в фут. школу Динамо.Рассказывал как состоятельные родители на "мерсах" своих детей пропихивали.С тренерами терли в стороне и у всех на глазах.Я не говорю что такое только в Динамо.Кстати где то читал ,что родители Биловара совсем не бедные.А сейчас он еще и на дочке женился.И опа он в составе,а талантлевый Колян условный с трибуны смотрит.А потом все охуе  ем от уровня сборной.
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0
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ZANREGENT1993
Нужны трансферы,а так... "Маємо те що маємо"
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0
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Нормально. Потрібно тримати в тонусі всіх.
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Saltovka
Дорогие украинцы давайте пожелаем Хамруну победы. Можно и по пеналькам..
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-1
Перший Серед Рівних
Не хватає отприска Суркіса в воротах, синулів Салєнка і Гусєва. Хто там ще? Крістіан Шевченко в центрі нападу. Серце на тренерському містку і діти сєрдєц і родичів в основному складі. Ото буде команда.
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-1
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Pavel_i_C0
ДНОнєтскіє, як у вас там з водою? Немає ще?)))
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-1
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Перший Серед Рівних
Дочка Суркіса серед усіх гравців Динамо вибрала якогось самого стрьомного. 
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-2
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Battersea
Бражко КК  или Шапа?
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Нагадаю, що Динамо у першому матчі з цими переодягненими електриками, менеджерами і парикмахерами аж до 76-ї хвилини вели лише 1-0.
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-3
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AK.228
Тут даже массажисты и администраторы могут выиграть у мальтийцев 
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Saltovka
А где же народный пешеход Украины Ярмоленко??
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-4
Leon Killer
Два зятя-два дубля!
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-4
Перший Серед Рівних
Дис из СПАРТААААНСС !!!
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-5
Динамо Кива
Хоп, мусорилы. Быстро ответили мне! 
Что за пернатый мусор, на фото день матчу?
Ответить
-10
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