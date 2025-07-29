Киевское Динамо назвало стартовый состав на матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине встретятся Динамо Киев и Хамрун Спартанс из Мальты.

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Неделей в ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0). Голы забили Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первой игре).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на ответную игру ЛЧ с мальтийцами

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко, Бражко, Пихаленок, Кабаев, Ванат, Волошин

Запас: Моргун, Попов, Яцык, Ярмоленко, Тымчик, Супряга, Герреро, Дубинчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко

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