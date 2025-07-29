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Румыния
29 июля 2025, 18:42 | Обновлено 29 июля 2025, 18:48
98
0

Луческу – рекордсмен по самой длинной карьере в национальной сборной

По случаю дня рождения румынского тренера стоит вспомнить некоторые его интересные достижения

29 июля 2025, 18:42 | Обновлено 29 июля 2025, 18:48
98
0
Луческу – рекордсмен по самой длинной карьере в национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Румынский тренер, а в прошлом – игрок, Мирча Луческу празднует свой день рождения. Это хороший повод вспомнить некоторые достижения мистера.

Луческу является единственным тренером в мировом футболе, который продолжает работать в возрасте 80 лет. В ближайшем времени Мирча может стать одним из четырех тренеров в истории футбола, которые продолжали деятельность после 80 лет. Следующий матч мистера на посту тренера – 5 сентября между сборными Румынии и Канады.

Мирча дебютировал в сборной Румынии как игрок 2 ноября 1966 года, а его последний матч в качестве тренера состоялся 10 июня 2025 года. Таким образом, его деятельность в румынской национальной сборной (как игрока и тренера) длилась 58 лет и 220 дней, что является абсолютным рекордом пребывания в составе одной национальной команды.

Ближе всего к Луческу расположился уругваец Роке Масполи, чье присутствие в сборной длилось с 29 декабря 1944 года до 20 июля 1997 года (53 года и 172 дня). Тройку лидеров замыкает итальянец Фульвио Бернардини (52 года и 78 дней: 22.03.1925 – 08.06.1977).

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рекорд сборная Румынии по футболу статистика Мирча Луческу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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