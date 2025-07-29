Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В АПЛ смогу доказать всем, что я – топ-форвард»

Арсенал подписал забивного форварда Виктора Дьекереша, который надеется, что в новой команде останется на том же бомбардирском уровне, что и в Спортинге.

«В АПЛ я смогу доказать, что действительно нахожусь на топ-уровне, среди лучших форвардов. Очень хочется начать забивать голы в футболке Арсенала и перед этими невероятными фанами».

«Я уже играл в Англии за Ковентри, но это было давно, я сильно изменился с того момента. Думаю, с такими классными партнерами я смогу забивать еще больше», – сказал Дьекереш.

Трансфер обошелся клубу в 63 миллиона евро + еще 10 миллионов возможных бонусов.