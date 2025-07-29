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  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В АПЛ смогу доказать всем, что я – топ-форвард»
Англия
29 июля 2025, 18:30 | Обновлено 29 июля 2025, 18:47
258
0

Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В АПЛ смогу доказать всем, что я – топ-форвард»

Новичок Арсенала уверен в своих силах

29 июля 2025, 18:30 | Обновлено 29 июля 2025, 18:47
258
0
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «В АПЛ смогу доказать всем, что я – топ-форвард»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Арсенал подписал забивного форварда Виктора Дьекереша, который надеется, что в новой команде останется на том же бомбардирском уровне, что и в Спортинге.

«В АПЛ я смогу доказать, что действительно нахожусь на топ-уровне, среди лучших форвардов. Очень хочется начать забивать голы в футболке Арсенала и перед этими невероятными фанами».

«Я уже играл в Англии за Ковентри, но это было давно, я сильно изменился с того момента. Думаю, с такими классными партнерами я смогу забивать еще больше», – сказал Дьекереш.

Трансфер обошелся клубу в 63 миллиона евро + еще 10 миллионов возможных бонусов.

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Арсенал Лондон Виктор Дьекереш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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