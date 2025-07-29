Шевченко – седьмой. Список лучших голеадоров за период с 2000 по 2010 год

В период с 2000 по 2010 годы никто не отличился большим количеством забитых голов, чем бывший французский нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри – 292 гола в 545 матчах.

Соседом француза по списку стал нидерландский форвард Руд ван Нистелрой, который в составе трех команд («Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «ПСВ») забил 257 голов в 399 поединках. Нистелрою также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 0,64.

Топ-3 рейтинга замыкает испанец Давид Вилья (251 Г, 469 М).

В пятерку лидеров также вошли: камерунец Самюэль Это'о (250 Г, 480 М) и португалец Педру Паулета (244 Г, 412 М).

В этот список также попала легенда украинского футбола – Андрей Шевченко, занявший седьмое место (234 Г, 462 М).

* М – матчи, Г – голы