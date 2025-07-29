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29 июля 2025, 18:09 | Обновлено 29 июля 2025, 18:22
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Шевченко – седьмой. Список лучших голеадоров за период с 2000 по 2010 год

Лидером рейтинга стал бывший французский нападающий «Барселоны» и «Арсенала»

29 июля 2025, 18:09 | Обновлено 29 июля 2025, 18:22
302
0
Шевченко – седьмой. Список лучших голеадоров за период с 2000 по 2010 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

В период с 2000 по 2010 годы никто не отличился большим количеством забитых голов, чем бывший французский нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри – 292 гола в 545 матчах.

Соседом француза по списку стал нидерландский форвард Руд ван Нистелрой, который в составе трех команд («Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «ПСВ») забил 257 голов в 399 поединках. Нистелрою также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 0,64.

Топ-3 рейтинга замыкает испанец Давид Вилья (251 Г, 469 М).

В пятерку лидеров также вошли: камерунец Самюэль Это'о (250 Г, 480 М) и португалец Педру Паулета (244 Г, 412 М).

В этот список также попала легенда украинского футбола – Андрей Шевченко, занявший седьмое место (234 Г, 462 М).

* М – матчи, Г – голы

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Тьерри Анри Руд ван Нистелрой Давид Вилья Самюэль Это'о Педру Паулета Андрей Шевченко бомбардиры статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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