Мареска сказал «нет». Челси не отпустит ведущего игрока в Аль-Наср

Клуб Аль-Наср после подписания Жоау Феликса нацелился на основного левого защитника Челси Марка Кукурелью, однако Синие не отпустят испанца.

Сообщается, что тренер Энцо Мареска попросил клуб не продавать игрока, которого считает одним из своих ведущих исполнителей. Более того, для 27-летнего футболиста готовят новый контракт.

Текущий истекает в 2028 году.

В минувшем сезоне Кукурелья провел 54 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.