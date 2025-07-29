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  4. Мареска сказал «нет». Челси не отпустит ведущего игрока в Аль-Наср
Англия
29 июля 2025, 18:58 | Обновлено 29 июля 2025, 19:12
743
1

Мареска сказал «нет». Челси не отпустит ведущего игрока в Аль-Наср

Тренер не хочет продажи Кукурельи

29 июля 2025, 18:58 | Обновлено 29 июля 2025, 19:12
743
1
Мареска сказал «нет». Челси не отпустит ведущего игрока в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Клуб Аль-Наср после подписания Жоау Феликса нацелился на основного левого защитника Челси Марка Кукурелью, однако Синие не отпустят испанца.

Сообщается, что тренер Энцо Мареска попросил клуб не продавать игрока, которого считает одним из своих ведущих исполнителей. Более того, для 27-летнего футболиста готовят новый контракт.

Текущий истекает в 2028 году.

В минувшем сезоне Кукурелья провел 54 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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Марк Кукурелья Челси Энцо Мареска Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Та і Кукурелья наче не дуже то й хотів кудись йти 
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