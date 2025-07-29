Англия29 июля 2025, 18:58 | Обновлено 29 июля 2025, 19:12
743
1
Мареска сказал «нет». Челси не отпустит ведущего игрока в Аль-Наср
Тренер не хочет продажи Кукурельи
29 июля 2025, 18:58 | Обновлено 29 июля 2025, 19:12
743
1
Клуб Аль-Наср после подписания Жоау Феликса нацелился на основного левого защитника Челси Марка Кукурелью, однако Синие не отпустят испанца.
Сообщается, что тренер Энцо Мареска попросил клуб не продавать игрока, которого считает одним из своих ведущих исполнителей. Более того, для 27-летнего футболиста готовят новый контракт.
Текущий истекает в 2028 году.
В минувшем сезоне Кукурелья провел 54 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2025, 09:30 6
Румынскому тренеру исполнилось 80 лет
Футбол | 29 июля 2025, 11:33 21
Украинский голкипер останется в мадридском «Реале»
Футбол | 29.07.2025, 09:40
Футбол | 29.07.2025, 07:33
Футбол | 29.07.2025, 17:24
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Та і Кукурелья наче не дуже то й хотів кудись йти
Популярные новости
29.07.2025, 09:14 2
28.07.2025, 03:07 1
28.07.2025, 08:18
29.07.2025, 07:59 4
27.07.2025, 22:42 1
27.07.2025, 17:41 84
27.07.2025, 21:50 8
28.07.2025, 09:33 198