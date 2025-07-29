Игрок Черноморца: «Задержка зарплаты на 2-3 месяца – это не задержка»

Форвард Черноморца Алексей Хобленко подтвердил проблемы с финансированием в одесском клубе, однако считает, что ситуация терпимая.

«Сейчас такая ситуация в стране... Задержки есть, да, но в каждой команде есть задержки зарплаты. Какие-то 2-3 месяца задержки – это не задержки. Мы любим футбол, мы делаем нашу работу», – сказал Хобленко.

«Эти вопросы решаются. Мы с президентом общаемся, он обещает закрыть эти вопросы», – добавил тренер Александр Кучер.

Черноморец по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.