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Украина. Первая лига
29 июля 2025, 20:17 | Обновлено 29 июля 2025, 20:26
361
0

Игрок Черноморца: «Задержка зарплаты на 2-3 месяца – это не задержка»

Хобленко спокойно воспринимает проблемы клуба

29 июля 2025, 20:17 | Обновлено 29 июля 2025, 20:26
361
0
Игрок Черноморца: «Задержка зарплаты на 2-3 месяца – это не задержка»
ФК Черноморец

Форвард Черноморца Алексей Хобленко подтвердил проблемы с финансированием в одесском клубе, однако считает, что ситуация терпимая.

«Сейчас такая ситуация в стране... Задержки есть, да, но в каждой команде есть задержки зарплаты. Какие-то 2-3 месяца задержки – это не задержки. Мы любим футбол, мы делаем нашу работу», – сказал Хобленко.

«Эти вопросы решаются. Мы с президентом общаемся, он обещает закрыть эти вопросы», – добавил тренер Александр Кучер.

Черноморец по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.

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Черноморец Одесса Алексей Хобленко Первая лига Украины Александр Кучер
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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