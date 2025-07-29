Игрок Черноморца: «Задержка зарплаты на 2-3 месяца – это не задержка»
Хобленко спокойно воспринимает проблемы клуба
Форвард Черноморца Алексей Хобленко подтвердил проблемы с финансированием в одесском клубе, однако считает, что ситуация терпимая.
«Сейчас такая ситуация в стране... Задержки есть, да, но в каждой команде есть задержки зарплаты. Какие-то 2-3 месяца задержки – это не задержки. Мы любим футбол, мы делаем нашу работу», – сказал Хобленко.
«Эти вопросы решаются. Мы с президентом общаемся, он обещает закрыть эти вопросы», – добавил тренер Александр Кучер.
Черноморец по итогам минувшего сезона вылетел в Первую лигу.
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