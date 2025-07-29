Англия29 июля 2025, 17:33 | Обновлено 29 июля 2025, 17:34
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Больше всего футболистов в Арсенал за последние 20 лет продал Челси
Какие клубы входят в топ-10 по количеству продаж игроков в состав «канониров»?
29 июля 2025, 17:33 | Обновлено 29 июля 2025, 17:34
113
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Летнее межсезонье продолжает интриговать большим количеством трансферов.
Интересную статистическую информацию опубликовал Transfermarkt, которая касается приобретений игроков лондонским «Арсеналом», начиная с сезона 2004/05.
Ни один клуб не заработал больше денег на продажах игроков в «Арсенал» за последние 20 лет, чем лондонский соперник «Челси».
Клубы, которые заработали больше всего денег на продажах игроков в Арсенал за последние 20 лет
- 173.7 млн евро - Челси (9)
- 118.0 млн евро - Лилль (3)
- 116.6 млн евро - Вест Хэм (1)
- 102.0 млн евро - Реал Сосьедад (2)
- 90.0 млн евро - Боруссия Дортмунд (3)
- 87.2 млн евро - Манчестер Сити (2)
- 84.0 млн евро - Реал (2)
- 82.5 млн евро - Брайтон (2)
- 65.8 млн евро - Спортинг (1)
- 63.6 млн евро - Болонья (2)
*В скобках – количество проданных футболистов
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