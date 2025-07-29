Больше всего футболистов в Арсенал за последние 20 лет продал Челси

Летнее межсезонье продолжает интриговать большим количеством трансферов.

Интересную статистическую информацию опубликовал Transfermarkt, которая касается приобретений игроков лондонским «Арсеналом», начиная с сезона 2004/05.

Ни один клуб не заработал больше денег на продажах игроков в «Арсенал» за последние 20 лет, чем лондонский соперник «Челси».

Клубы, которые заработали больше всего денег на продажах игроков в Арсенал за последние 20 лет

173.7 млн евро - Челси (9) 118.0 млн евро - Лилль (3) 116.6 млн евро - Вест Хэм (1) 102.0 млн евро - Реал Сосьедад (2) 90.0 млн евро - Боруссия Дортмунд (3) 87.2 млн евро - Манчестер Сити (2) 84.0 млн евро - Реал (2) 82.5 млн евро - Брайтон (2) 65.8 млн евро - Спортинг (1) 63.6 млн евро - Болонья (2)

*В скобках – количество проданных футболистов