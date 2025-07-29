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Англия
29 июля 2025, 17:33 | Обновлено 29 июля 2025, 17:34
113
0

Больше всего футболистов в Арсенал за последние 20 лет продал Челси

Какие клубы входят в топ-10 по количеству продаж игроков в состав «канониров»?

29 июля 2025, 17:33 | Обновлено 29 июля 2025, 17:34
113
0
Больше всего футболистов в Арсенал за последние 20 лет продал Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Летнее межсезонье продолжает интриговать большим количеством трансферов.

Интересную статистическую информацию опубликовал Transfermarkt, которая касается приобретений игроков лондонским «Арсеналом», начиная с сезона 2004/05.

Ни один клуб не заработал больше денег на продажах игроков в «Арсенал» за последние 20 лет, чем лондонский соперник «Челси».

Клубы, которые заработали больше всего денег на продажах игроков в Арсенал за последние 20 лет

  1. 173.7 млн евро - Челси (9)
  2. 118.0 млн евро - Лилль (3)
  3. 116.6 млн евро - Вест Хэм (1)
  4. 102.0 млн евро - Реал Сосьедад (2)
  5. 90.0 млн евро - Боруссия Дортмунд (3)
  6. 87.2 млн евро - Манчестер Сити (2)
  7. 84.0 млн евро - Реал (2)
  8. 82.5 млн евро - Брайтон (2)
  9. 65.8 млн евро - Спортинг (1)
  10. 63.6 млн евро - Болонья (2)

*В скобках – количество проданных футболистов

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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