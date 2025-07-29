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Лига чемпионов
29 июля 2025, 17:25 | Обновлено 29 июля 2025, 17:48
364
0

Экс-игрок Динамо и сборной дал прогноз на матч киевлян в Лиге чемпионов

Косовский оценил ответную игру в Лиге чемпионов

29 июля 2025, 17:25 | Обновлено 29 июля 2025, 17:48
364
0
Экс-игрок Динамо и сборной дал прогноз на матч киевлян в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Хамрун Спартанс», который состоится сегодня в польском Люблине.

«Убежден, что киевляне не имеют права опускать планку, поэтому, думаю, что будет зафиксирован такой же результат, как неделю назад на Мальте – 3:0 Вряд ли тренер киевлян, несмотря на комфортный счет, будет экспериментировать с составом. Будут играть те, кто лучше готов. Разве что помешают травмы, как у Виталия Буяльского, Валентина Рубчинского и легионера Анхеля Торреса. Однако для соперника такого уровня, как «Хамрун Спартанс» у динамовцев достаточно боеспособный подбор исполнителей и длинная скамейка запасных.

Александру Шовковскому следует в первую очередь обратить внимание на усовершенствование организации игры. Следующие визави в Лиге чемпионов будут сильнее, и не стоит забывать, что уже 2 августа динамовцам играть в гостях на старте УПЛ с «Вересом». Как видите, времени на раскачку уже нет», – сказал Косовский.

Победитель пары «Динамо» – «Хамрун Спартанс» в следующем раунде встретится с победителем пары «Маккаби» (Израиль) – «Пафос» (Кипр).

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Динамо Киев Хамрун Спартанс инсайд Виталий Косовский Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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