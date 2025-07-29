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  4. Двухкратный лучший бомбардир Первой лиги получил ранение на войне
Украина
29 июля 2025, 18:47 |
935
0

Двухкратный лучший бомбардир Первой лиги получил ранение на войне

Матвей Бобаль с 2024 года служит в рядах ВСУ

29 июля 2025, 18:47 |
935
0
Двухкратный лучший бомбардир Первой лиги получил ранение на войне
UA-Football. Матвей Бобаль

Известный украинский экс-футболист Матвей Бобаль получил ранения на войне, сообщает издание UA-Football.

По информации источника, Матвей попал под вражеский артобстрел во время эвакуации. Из восьми членов эвакуационной команды выжили только двое, среди которых и Матвей, получивший контузию, осколочные ранения рук и ноги.

Отмечается, что Бобаля уже прооперировали и угрозы его жизни нет. Сейчас он находится на лечении в Запорожье.

В ряды ВСУ Матвей Бобаль был мобилизован в 2024 году. Службу он проходил в составе 225-го отдельного штурмового полка, где занимался эвакуацией раненых.

Во время карьеры игрока Матвей Бобаль выступал за ряд украинских клубов, а также играл в Молдове и временно оккупированном Крыму. В сезонах 2006/07 (16 голов) и 2007/08 (23 гола) он становился лучшим бомбардиром Первой лиги в составе «ИгроСервиса».

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Матвей Бобаль Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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