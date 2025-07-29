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WTA
29 июля 2025, 16:30 | Обновлено 29 июля 2025, 16:32
116
0

Костюк объяснила спад в карьере: «Полное выгорание, не хочу играть»

Марта уверена, что преодолеет неудачи

29 июля 2025, 16:30 | Обновлено 29 июля 2025, 16:32
116
0
Костюк объяснила спад в карьере: «Полное выгорание, не хочу играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом на большом турнире WTA 1000 в Монреале рассказала о психологических проблемах, которые преследуют ее с прошлого года.

«Я понимаю, что, несмотря на этот сложный период, который был, я иду в правильную сторону. Люди почти ничего не знают о моей жизни. В прошлом году после Штутгарта у меня было полное выгорание. Я просто выгорела после Штутгарта. Там был просто невероятный турнир для меня. Он был как хорошим, так и плохим во многих аспектах. И после него я не могла, мне кажется, месяца три восстановиться эмоционально. Я вообще не хотела играть в теннис, я не хотела ни на какие турниры ехать, не хотела тренироваться. Мне ничего не хотелось, у меня не было вообще никакой жажды победы, никакой мотивации не было. Я просто ездила на турниры, потому что мне нужно было».

«Я не могу просто в какой-то момент принять решение, что я не хочу играть, и я не играю. У меня есть обязательства перед спонсорами, другими людьми. И в тот период, когда мне было плохо, я могу сказать, что качество тренировок, которое у меня было, было очень низким. Я понимаю, что большую часть времени, которое я проводила на корте, я просто потеряла. И сейчас у меня такой большой спад результатов. Я знаю, что качество тренировок, качество работы, которую проделала я и моя команда, она в сотни раз лучше, чем в прошлом году. И я понимаю, что рано или поздно это все равно даст результат».

«Возможно, не в этом году, возможно не на следующем турнире. Но я знаю, что это время я не зря прожила. И для меня это, в моей перспективе теннисистки, это самое важное», – сказала Костюк.

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Марта Костюк WTA
Иван Зинченко Источник: NV.ua
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