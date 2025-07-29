Костюк объяснила спад в карьере: «Полное выгорание, не хочу играть»

Украинская теннисистка Марта Костюк перед стартом на большом турнире WTA 1000 в Монреале рассказала о психологических проблемах, которые преследуют ее с прошлого года.

«Я понимаю, что, несмотря на этот сложный период, который был, я иду в правильную сторону. Люди почти ничего не знают о моей жизни. В прошлом году после Штутгарта у меня было полное выгорание. Я просто выгорела после Штутгарта. Там был просто невероятный турнир для меня. Он был как хорошим, так и плохим во многих аспектах. И после него я не могла, мне кажется, месяца три восстановиться эмоционально. Я вообще не хотела играть в теннис, я не хотела ни на какие турниры ехать, не хотела тренироваться. Мне ничего не хотелось, у меня не было вообще никакой жажды победы, никакой мотивации не было. Я просто ездила на турниры, потому что мне нужно было».

«Я не могу просто в какой-то момент принять решение, что я не хочу играть, и я не играю. У меня есть обязательства перед спонсорами, другими людьми. И в тот период, когда мне было плохо, я могу сказать, что качество тренировок, которое у меня было, было очень низким. Я понимаю, что большую часть времени, которое я проводила на корте, я просто потеряла. И сейчас у меня такой большой спад результатов. Я знаю, что качество тренировок, качество работы, которую проделала я и моя команда, она в сотни раз лучше, чем в прошлом году. И я понимаю, что рано или поздно это все равно даст результат».

«Возможно, не в этом году, возможно не на следующем турнире. Но я знаю, что это время я не зря прожила. И для меня это, в моей перспективе теннисистки, это самое важное», – сказала Костюк.