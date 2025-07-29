Срна тепло поздравил Луческу с 80-летием: «Вы еще очень молодой»

Легендарный капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна поздравил бывшего наставника донецкой команды Мирчу Луческу с 80-летием. Хорват тепло обратился к звездному специалисту.

«Дорогой Мистер, хочу Вас поздравить с днем рождения! Желаю Вам счастья, здоровья, любви и много спортивного успеха, ведь Вы – очень молодой и не можете жить без футбола!

Многие прошли вместе: много хороших моментов, много завоеванных трофеев… Сыграли на Донбасс Арене. Спасибо за все, что сделали для меня и нашего клуба», – с улыбкой резюмировал Дарио.

Луческу возглавил донецкий «Шахтер» в 2004 году, а покинул клуб в 2016-м. За этот период горняки 8 раз становились чемпионами Украины, 7 раз брали Суперкубок и 6 раз выигрывали Кубок страны. В сезоне 2008/09 команда во главе с Луческу выиграла Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер поздравил Мирчу Луческу с 80-летием.