Дороже только три игрока. У Феликса невероятная трансферная сумма в карьере

Вингер Жоау Феликс перешел из Челси в Аль-Наср ориентировочно за 50 миллионов евро (30 миллионов – базовая сумма и 20 миллионов в качестве бонусов), что вывело португальца на четвертое место в истории футбола по сумме всех трансферов.

В течение карьеры за 25-летнего Феликса уже отдали 246 миллионов евро. Больше платили только за Неймара (400 миллионов), Ромелу Лукаку (370 миллионов) и Криштиану Роналду (248 миллионов).

При этом самый дорогой отдельный трансфер Феликса превышает таковой у Роналду – 127 миллионов (в Атлетико) против 117 у Криштиану (в Ювентус).

Топ-5 замыкает Усман Дембеле – 220 миллионов за все трансферы француза.