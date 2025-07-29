Дороже только три игрока. У Феликса невероятная трансферная сумма в карьере
Уже отдали почти 250 миллионов
Вингер Жоау Феликс перешел из Челси в Аль-Наср ориентировочно за 50 миллионов евро (30 миллионов – базовая сумма и 20 миллионов в качестве бонусов), что вывело португальца на четвертое место в истории футбола по сумме всех трансферов.
В течение карьеры за 25-летнего Феликса уже отдали 246 миллионов евро. Больше платили только за Неймара (400 миллионов), Ромелу Лукаку (370 миллионов) и Криштиану Роналду (248 миллионов).
При этом самый дорогой отдельный трансфер Феликса превышает таковой у Роналду – 127 миллионов (в Атлетико) против 117 у Криштиану (в Ювентус).
Топ-5 замыкает Усман Дембеле – 220 миллионов за все трансферы француза.
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