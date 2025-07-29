Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дороже только три игрока. У Феликса невероятная трансферная сумма в карьере
Саудовская Аравия
29 июля 2025, 16:59 | Обновлено 29 июля 2025, 17:49
795
1

Дороже только три игрока. У Феликса невероятная трансферная сумма в карьере

Уже отдали почти 250 миллионов

29 июля 2025, 16:59 | Обновлено 29 июля 2025, 17:49
795
1
Дороже только три игрока. У Феликса невероятная трансферная сумма в карьере
ФК Аль-Наср

Вингер Жоау Феликс перешел из Челси в Аль-Наср ориентировочно за 50 миллионов евро (30 миллионов – базовая сумма и 20 миллионов в качестве бонусов), что вывело португальца на четвертое место в истории футбола по сумме всех трансферов.

В течение карьеры за 25-летнего Феликса уже отдали 246 миллионов евро. Больше платили только за Неймара (400 миллионов), Ромелу Лукаку (370 миллионов) и Криштиану Роналду (248 миллионов).

При этом самый дорогой отдельный трансфер Феликса превышает таковой у Роналду – 127 миллионов (в Атлетико) против 117 у Криштиану (в Ювентус).

Топ-5 замыкает Усман Дембеле – 220 миллионов за все трансферы француза.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал опытного форварда
Феликс стал третьим самым молодым португальцем в истории саудовской лиги
Жоау Феликс вошел в топ-5 по суммарной стоимости всех трансферов
Жоау Феликс Аль-Наср Эр-Рияд трансферы Криштиану Роналду Ромелу Лукаку Усман Дембеле Неймар
Иван Зинченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 29 июля 2025, 09:40 5
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Украинский защитник изменил свое решение и останется в Лондоне на один год

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28 июля 2025, 18:58 3
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»

Тренер не вернется в «Барселону»

АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Футбол | 29.07.2025, 17:24
Срна тепло поздравил Луческу с 80-летием: «Вы еще очень молодой»
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Футбол | 29.07.2025, 14:40
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
В Роме приняли решение по Довбику. Есть претенденты, установлена цена
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Як на мене, Фелікс переоцінений гравець
Ответить
0
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
28.07.2025, 02:48 5
Бокс
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 4
Бокс
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 21
Футбол
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
29.07.2025, 07:39 2
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07 1
Бокс
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 198
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем