Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой
Лига конференций
29 июля 2025, 15:43 |
235
0

ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой

Клуб из Житомира продолжает подготовку к матчу Лиги конференций

29 июля 2025, 15:43 |
235
0
ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой
ФК Полесье.

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и житомирским «Полесьем».

Встреча пройдет на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче представитель Украинской Премьер-лиги уступил со счетом 2:1.

Команда провела финальную тренировку перед вылетом в Андорру, где состоится матч. В своих социальных сетях житомирский клуб опубликовал несколько снимков тренировочного процесса.

ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой

ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.
ФК Полесье.

По теме:
«Выступят лучше». Призетко – про матчи украинских клубов в еврокубках
В еврокубках не поможет. Ротань вернул игрока Полесья в Украину
«Сегодня мы увидим другое Динамо». Экс-игрок киевлян – о матче ЛЧ
Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома тренировка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности
Футбол | 29 июля 2025, 14:47 0
Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности
Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности

Посредник, помогавший с трансфером вратаря, рассказал «закулисные» моменты трансфера Кинарейкина

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28 июля 2025, 18:58 3
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»

Тренер не вернется в «Барселону»

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Футбол | 29.07.2025, 10:21
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 29.07.2025, 07:39
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ узнал ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 29.07.2025, 11:33
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
29.07.2025, 07:59 4
Бокс
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
28.07.2025, 18:40 12
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33 2
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43 1
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем