ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой
Клуб из Житомира продолжает подготовку к матчу Лиги конференций
В четверг, 31 августа, состоится ответный матч квалификации Лиги конференций между андоррской «Санта-Коломой» и житомирским «Полесьем».
Встреча пройдет на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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В первом матче представитель Украинской Премьер-лиги уступил со счетом 2:1.
Команда провела финальную тренировку перед вылетом в Андорру, где состоится матч. В своих социальных сетях житомирский клуб опубликовал несколько снимков тренировочного процесса.
ФОТО. Тренировка Полесья перед матчем с Санта-Коломой
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