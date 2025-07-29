Как происходил переход Кинарейкина в Испанию? Известны подробности

Информация, что испанские клубы заинтересованы в Якове Кинарейкине, звучала еще в прошлом году. В частности, сам Яков эксклюзивно для сайта Sport.ua комментировал информацию об интересе команд из Ла Лиги.

Корреспондент нашего сайта Игорь Лысенко пообщался с Дмитрием Лебидем, называющим себя футбольным посредником и непосредственно принимавшим участие в трансфере перспективного вратаря в «Вильярреал». Мы спросили его обо всех интересных подробностях этого громкого трансфера.

‒ Каков ваш статус, вы агент?

‒ Мой статус больше, чем футбольный посредник. Веду детей с самого начала – от академий до подписания профессиональных контрактов. Помогаю пройти путь от академии до дебюта в большом футболе.

Молодые футболисты для меня не просто спортсмены – они как дети. Я создаю для них карьеру с нуля: привожу в академию, помогаю с каждым шагом – на поле, в жизни. Для меня главное – человеческие качества спортсмена.

‒ Какова ваша роль в переходе Якова Кинарейкина в Испанию?

‒ Трансфер состоялся благодаря моему другу - агенту FIFA Ивану Ищенко, живущему в Испании. Он также ведет других футболистов, таких как Евгения Пидлепенца, Виталия Бойко, Антона Царенко и других.

С Иваном я знаком давно. Я еще раньше рассказывал ему о Яше. Мы взяли его «на карандаш», и когда пришло подходящее время – начали искать для него клуб. Иван предлагал его нескольким командам в Испании, но наиболее конкретный интерес проявил именно «Вильярреал».

‒ Каким другим клубам в Испании предлагали Кинарейкина?

‒ Пусть это останется в прошлом. Сегодня Кинарейкин – игрок «Вильярреала».

‒ Общались ли вы с отцом Якова о трансфере?

– Да, мы находились на постоянной связи с папой Яши. Он хороший человек. Семья вратаря поддерживала этот переход, все довольны – это для них новый этап и новый опыт.

Расскажу даже больше. Весной отец и сестра Яши вместе с агентом Иваном Ищенко посетили матч Ла Лиги между «Вильяреаллом» и «Реал Сосьедадом» (матч закончился со счетом 2-2, прим.). Они вместе посмотрели базу «Вильярреала», ознакомились с условиями. Клуб ясно показал свою заинтересованность в футболисте еще тогда.

ФК Вильярреал. Яков Кинарейкин

‒ Когда лично вы начали следить за Яковом?

‒ Якова Кинарейкина я заметил еще давно, когда он только начинал играть за «Днепр-1». Заметно стало сразу, что парень талантлив.

‒ Насколько тяжело проходили переговоры между клубами?

‒ Сложностей не было. Скауты «Вильярреала» следили за Яковом, особенно за его выступлениями в весенней части сезона за «Карпаты». После матча с «Шахтером» (когда Кинарейкин отстоял на ноль и стал героем матча – прим) клуб четко дал понять, что хочет видеть его у себя.

Когда открылось трансферное окно, «Вильярреал» официально обратился в «Карпаты». Спасибо клубу, что они пошли навстречу и отпустили молодого, талантливого голкипера. Все стороны – и клуб, и футболист – остались довольны.

‒ Правда ли, что «Вильярреал» активировал опцию выкупа Кинарейкина за 1 миллион евро?

‒ Я скажу так: «Карпаты» получили за него деньги, а «Вильярреал» – талантливого и профессионального футболиста. Этот вопрос относится во внутренние дела клуба «Карпаты», поэтому я не могу его комментировать. Спасибо за понимание.

‒ Вы лично получили определенный процент за этот трансфер?

‒ Это личный вопрос, поэтому я не хотел бы его комментировать публично.

‒ Когда начались переговоры?

‒ Переговоры активизировались, когда «Карпаты» приехали на сборы в Австрию.

‒ «Карпаты» спокойно отпустили Кинарейкина?

‒ Могу только добавить, что «Карпатам» – большое уважение. Они позволили футболисту развиваться. Спасибо всем тренерам, которые работали с ним, а также Андрею Анатольевичу Русолу.

Это хороший пример для молодых украинских футболистов – своим трудом и старанием можно добиться новых уровней.

‒ Какие, по вашему мнению, перспективы Якова в Испании?

‒ Сам Яша хотел развития. Для него это новый вызов, и я уверен, что он с ним справится, потому что он профессионал – и на поле, и в жизни.

Сейчас он проходит адаптацию, но я уверен, что скоро справится. В ближайшем будущем, с его футбольными качествами, мы увидим его дебют в Ла Лиге. Думаю, он станет игроком сборной Украины. И это большая заслуга его родителей, которые воспитали его не только как футболиста, а как человека.

ИГОРЬ ЛУЦЕНКО