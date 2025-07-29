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  4. Легенда Динамо – об ожиданиях от матча динамовцев с Хамрун Спартанс
Лига чемпионов
29 июля 2025, 14:03 |
304
0

Легенда Динамо – об ожиданиях от матча динамовцев с Хамрун Спартанс

Когда половина дела уже сделана

29 июля 2025, 14:03 |
304
0
Легенда Динамо – об ожиданиях от матча динамовцев с Хамрун Спартанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Сегодня состоится очередная встреча двухматчевой дуэли второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» на условно домашнем стадионе в польском Люблине встретится с мальтийским «Хамрун Спартанс».

После победы в первом поединке со счетом 3:0 у команды Александра Шовковского шансы на выход в следующую стадию турнира достаточно высоки. Однако окончательные итоги можно будет подводить только после финального свистка в ответном матче, о котором в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими мыслями легендарный полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР 60-70-х годов Владимир Мунтян.

– Какие ожидания от повторного поединка команды вашего родного клуба против «Хамрун Спартанс»?
– Жду сегодняшнего матча. Конечно, буду смотреть и болеть за своих. Жду победы, как и всегда.

– Во времена ваших выступлений в роли игрока мальтийские команды традиционно проигрывали еврокубковые матчи со счетом 0:5, 0:6, а иногда и 0:8, 0:10. Сейчас ситуация изменилась и представители Мальты уступают в три и менее «сухих» мячей, как, например, в игре недельной давности с «Динамо»...
– Неважно, сколько мячей будет забито. Главное – показать хорошую игру и достичь положительного результата. А как будет дальше: поживем – увидим.

– После выигрыша 3:0 в выездном матче динамовцы создали хороший задел для выхода в следующий раунд соревнований, не так ли?
– Именно так. Надеюсь, так оно и будет.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Динамо» поделился ожиданиями от выступлений украинских клубов в еврокубках.

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Динамо Киев инсайд Хамрун Спартанс Лига чемпионов Владимир Мунтян
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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