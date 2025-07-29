СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 29 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Кайрат – КуПС
21:00 Динамо – Хамрун
21:00 Дрита – Копенгаген
ТЕННИС
18:00 Даяна Ястремская – Камила Осорио
19:30 Марта Костюк – Маркета Вондроушова
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