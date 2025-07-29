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29 июля 2025, 13:51 |
46
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 июля 2025, 13:51 |
46
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июля
ФК Динамо Киев

Во вторник, 29 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кайрат – КуПС

Ggbet 1.46 – 4.81 – 6.63

21:00 Динамо – Хамрун

Ggbet 1.19 – 6.94 – 17.00

21:00 Дрита – Копенгаген

Ggbet 7.95 – 4.86 – 1.41

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Камила Осорио

Ggbet 1.53 – 2.52

19:30 Марта Костюк – Маркета Вондроушова

Ggbet 2.24 – 1.66

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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