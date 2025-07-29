СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 июля

Во вторник, 29 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кайрат – КуПС

1.46 – 4.81 – 6.63

21:00 Динамо – Хамрун

1.19 – 6.94 – 17.00

21:00 Дрита – Копенгаген

7.95 – 4.86 – 1.41

ТЕННИС

18:00 Даяна Ястремская – Камила Осорио

1.53 – 2.52

19:30 Марта Костюк – Маркета Вондроушова

2.24 – 1.66

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