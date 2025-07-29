Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Варшаве, столице Польши.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Габриэла Кнутсон (WTA 265). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Синякова – Тараруди. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Диан Парри, либо против Моники Станкевич.

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