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WTA
29 июля 2025, 13:43 | Обновлено 29 июля 2025, 14:35
359
0

Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Варшаве

29 июля 2025, 13:43 | Обновлено 29 июля 2025, 14:35
359
0
Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

29 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Варшаве, столице Польши.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Габриэла Кнутсон (WTA 265). Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Синякова – Тараруди. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Диан Парри, либо против Моники Станкевич.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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