Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

29 июля 2025 года стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе.

По информации издания DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо оценил решение 26-летнего футболиста и теперь планирует дать ему шанс проявить себя, в частности в матчах Кубка Испании.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.