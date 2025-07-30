Испания30 июля 2025, 23:38 |
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Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя
30 июля 2025, 23:38 |
975
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29 июля 2025 года стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе.
По информации издания DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо оценил решение 26-летнего футболиста и теперь планирует дать ему шанс проявить себя, в частности в матчах Кубка Испании.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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