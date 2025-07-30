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  4. Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Испания
30 июля 2025, 23:38 |
975
1

Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале

Главный тренер королевского клуба планирует дать украинцу шанс проявить себя

30 июля 2025, 23:38 |
975
1
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 июля 2025 года стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил остаться в королевском клубе.

По информации издания DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо оценил решение 26-летнего футболиста и теперь планирует дать ему шанс проявить себя, в частности в матчах Кубка Испании.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Андрей Лунин Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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