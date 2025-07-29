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  4. Барселона выставила игрока за дверь. Ямаль не хочет, чтобы он уходил
Испания
29 июля 2025, 19:04 |
355
0

Барселона выставила игрока за дверь. Ямаль не хочет, чтобы он уходил

Ламин имеет дружеские отношения с Эктором Фортом

29 июля 2025, 19:04 |
355
0
Барселона выставила игрока за дверь. Ямаль не хочет, чтобы он уходил
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Форт может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, клуб уже выставил 18-летнего футболиста на трансфер. Что интересно, эту новость негативно воспринял юный вингер каталонцев Ламин Ямаль, который является другом Форта, но при этом Ламин понимает финансовое положение клуба, поэтому не будет просить руководство изменить свое решение.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 21 матч на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее об Экторе Форте жестко высказался Ханси Флик.

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Ламин Ямаль Эктор Форт Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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