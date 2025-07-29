ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Популярный в TikTok Twitch-стример signaturk4 опубликовал видео, на котором играет в компьютерную игру CS2 вместе с известным футболистом. В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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