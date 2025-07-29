ОФИЦИАЛЬНО. Футболист, который провалился в Динамо, нашел клуб в Испании
33-летний Фран Соль продолжит карьеру в составе «Эркулеса»
Испанский «Эркулес», который выступает в третьем по силе испанском дивизионе, объявил о трансфере бывшего футболиста киевского «Динамо» Франа Соля.
«Футбольный клуб «Эркулес» официально объявил о подписании Франа Соля в качестве нового игрока «сине-белых» на сезон 2025/26. Форвард переходит в клуб на постоянной основе после двух последних сезонов, проведенных в составе АЕК (Ларнака) в Первом дивизионе Кипра, где он сыграл более 70 матчей и забил 21 гол», – сообщила клубная пресс-служба.
Испанец приехал в Украину в 2019 году – «Динамо» оформило трансфер форварда из нидерландского «Виллема» за 3,5 млн евро. Фран не сумел побороться за место в стартовом составе «бело-синих» и за четыре с половиной года провел всего 24 матча за «бело-синих» (4 гола, 2 ассиста).
Соль регулярно играл в арендах за испанские клубы – «Тенерифе», «Эйбар» и «Малага». После завершения сезона 2022/23 покинул чемпионат Украины на правах свободного агента и перебрался в кипрский АЕК из города Ларнака.
💥 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | 𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗹, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗛𝗲́𝗿𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀.— Hércules CF 💙🤍💯 (@cfhercules) July 28, 2025
⚡ Gol, liderazgo y experiencia para nuestro ataque.
🙌 ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲!
💙 #MachoHércules 🤍 pic.twitter.com/9hpw6VkWSR
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