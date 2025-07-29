Ливерпуль готов забрать за 90 млн евро игрока, который не нужен Реалу

Вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

24-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе и может потерять место в стартовом составе после назначения на должность главного тренера Хаби Алонсо.

Руководители «сливочных» сообщили бразильскому игроку, что готовы его продать и даже снизили свои требования – вместо 100 теперь требуют 90 млн евро.

В услугах Родриго заинтересован английский «Ливерпуль», который намерен усилить линию атаки накануне старта нового сезона. Журналист Сиро Лопес сообщил, что «мерсисайдцы» начали переговоры с «Реалом», чтобы узнать все условия и детали будущего перехода.

Если предложение чемпионов Англии заинтересует мадридский клуб, то бразилец будет отстранен от тренировочного процесса, чтобы ускорить его переход в «Ливерпуль».