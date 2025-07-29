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Англия
29 июля 2025, 12:41 |
1029
0

Ливерпуль готов забрать за 90 млн евро игрока, который не нужен Реалу

Родриго недоволен своим положением в Мадриде и готов покинуть чемпионат Испании

29 июля 2025, 12:41 |
1029
0
Ливерпуль готов забрать за 90 млн евро игрока, который не нужен Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго 

Вингер мадридского «Реала» Родриго может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

24-летний футболист недоволен своим положением в королевском клубе и может потерять место в стартовом составе после назначения на должность главного тренера Хаби Алонсо.

Руководители «сливочных» сообщили бразильскому игроку, что готовы его продать и даже снизили свои требования – вместо 100 теперь требуют 90 млн евро.

В услугах Родриго заинтересован английский «Ливерпуль», который намерен усилить линию атаки накануне старта нового сезона. Журналист Сиро Лопес сообщил, что «мерсисайдцы» начали переговоры с «Реалом», чтобы узнать все условия и детали будущего перехода.

Если предложение чемпионов Англии заинтересует мадридский клуб, то бразилец будет отстранен от тренировочного процесса, чтобы ускорить его переход в «Ливерпуль».

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Реал Мадрид Ливерпуль Родриго Гоес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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