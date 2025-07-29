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  4. Максим ШАЦКИХ: «У меня много вопросов к этому игроку Динамо»
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 12:41 |
1352
0

Максим ШАЦКИХ: «У меня много вопросов к этому игроку Динамо»

Легенда «бело-синих» дал совет Тарасу Михавко

29 июля 2025, 12:41 |
1352
0
Максим ШАЦКИХ: «У меня много вопросов к этому игроку Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил перспективы украинского защитника «бело-синих» Тараса Михавко. Максим посоветовал молодому защитнику упорно работать.

– Что скажете о Михавко? По силам Тарасу будет не просесть, не забуксовать в новом сезоне и дальше демонстрировать рост, стать еще более надежным защитником?

– Все в его руках. Но знаете, для его прогресса у Динамо должна быть здоровая конкуренция, прежде всего. Только в этом случае он будет расти, а прибавлять ему нужно.

Учитывая те поединки в прошлом сезоне, которые я видел, то, честно говоря, вопросов к Михавко у меня немало. И на счет качества игры, тактических моментов в ней, и еще определенных нюансов. Тарасу нужно очень много работать над собой – вот и все, – сказал Шацких.

Ранее сообщалось, что Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «бело-синие» сыграют против «Хамрун Спартанс».

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Тарас Михавко Максим Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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