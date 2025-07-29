Максим ШАЦКИХ: «У меня много вопросов к этому игроку Динамо»
Легенда «бело-синих» дал совет Тарасу Михавко
Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил перспективы украинского защитника «бело-синих» Тараса Михавко. Максим посоветовал молодому защитнику упорно работать.
– Что скажете о Михавко? По силам Тарасу будет не просесть, не забуксовать в новом сезоне и дальше демонстрировать рост, стать еще более надежным защитником?
– Все в его руках. Но знаете, для его прогресса у Динамо должна быть здоровая конкуренция, прежде всего. Только в этом случае он будет расти, а прибавлять ему нужно.
Учитывая те поединки в прошлом сезоне, которые я видел, то, честно говоря, вопросов к Михавко у меня немало. И на счет качества игры, тактических моментов в ней, и еще определенных нюансов. Тарасу нужно очень много работать над собой – вот и все, – сказал Шацких.
Ранее сообщалось, что Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «бело-синие» сыграют против «Хамрун Спартанс».
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