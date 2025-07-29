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Россия
29 июля 2025, 12:23 |
704
0

Экс-тренера Карпат матерят на болотах

Сейчас Олег Кононов тренирует перволиговое «Торпедо» из Москвы

29 июля 2025, 12:23 |
704
0
Экс-тренера Карпат матерят на болотах
Фото с соцсетей. Кононов был и спартаковцем

59-летний футбольный тренер Олег Кононов, который в 2008-2011 годах возглавлял львовские «Карпаты», выигрывал с командой Копа Дель Соль, дважды приводил команду к пятому месту в чемпионате Украины и участию в Лиге Европы, сейчас переживает не самые лучшие времена.

Мы не знаем, как именно играют торпедовцы, но очевидно, что плохо, раз с трибун в адрес тренера сыпется такое. Причем в разных матчах.

Напоминаем, что Кононов полтора десятилетия тому назад был идолом львовских болельщиков. Его одевали в вышиванку и не жалели почетных званий, несмотря на то, что из кубков для Львова он выиграл только Копа Дель Соль в 2010-м и сфотографировал копию Кубка СССР в 2009-м.

Во Львове с Кононовsм носились, как с Кубком...
...С этим Кубком

Но не зря в Священном Писании говорится: «Не сотвори себе кумира». Покинув улицы, пахнущие шоколадом, Кононов вскоре вернулся на Родину предков, на болота, тренировал там разные «краснодары», «ахматы», тульские «арсеналы», московские «спартаки» и «торпеды». А заодно поздравлял, натянув на себя соответствующую футболку, с днем рождения х***ла.

Поддерживал Олег Георгиевич и «эсвео». «Переживаю, волнуюсь за близких. Они в самом Курске. Постоянно на связи. Пожелаю стойкости, мужества. Мы не сдадимся никому, никаким западным покровителям, победа всегда будет за нами (россией)», - говорил обруганный торпедовскими болельщиками товарищ.

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Олег Кононов Карпаты Львов Торпедо Москва чемпионат россии по футболу российско-украинская война
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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