59-летний футбольный тренер Олег Кононов, который в 2008-2011 годах возглавлял львовские «Карпаты», выигрывал с командой Копа Дель Соль, дважды приводил команду к пятому месту в чемпионате Украины и участию в Лиге Европы, сейчас переживает не самые лучшие времена.

Мы не знаем, как именно играют торпедовцы, но очевидно, что плохо, раз с трибун в адрес тренера сыпется такое. Причем в разных матчах.

Напоминаем, что Кононов полтора десятилетия тому назад был идолом львовских болельщиков. Его одевали в вышиванку и не жалели почетных званий, несмотря на то, что из кубков для Львова он выиграл только Копа Дель Соль в 2010-м и сфотографировал копию Кубка СССР в 2009-м.

Во Львове с Кононовsм носились, как с Кубком...

...С этим Кубком

Но не зря в Священном Писании говорится: «Не сотвори себе кумира». Покинув улицы, пахнущие шоколадом, Кононов вскоре вернулся на Родину предков, на болота, тренировал там разные «краснодары», «ахматы», тульские «арсеналы», московские «спартаки» и «торпеды». А заодно поздравлял, натянув на себя соответствующую футболку, с днем рождения х***ла.

Поддерживал Олег Георгиевич и «эсвео». «Переживаю, волнуюсь за близких. Они в самом Курске. Постоянно на связи. Пожелаю стойкости, мужества. Мы не сдадимся никому, никаким западным покровителям, победа всегда будет за нами (россией)», - говорил обруганный торпедовскими болельщиками товарищ.