ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником
Давид Благодарный подписал новый контракт с «фиолетовыми»
Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Давидом Благодарным. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Официальные данные о сроках соглашения и финансовых аспектах нового контракта Давида с «фиолетовыми» не сообщаются. Футболист начал играть за первую команду ЛНЗ по весенней части сезона 2024/25.
В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел лишь один матч за первую команду «фиолетовых», дебютировав в УПЛ в матче против ровенского «Вереса» (1:1).
Ранее сообщалось, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба
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