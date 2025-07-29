ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Давидом Благодарным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальные данные о сроках соглашения и финансовых аспектах нового контракта Давида с «фиолетовыми» не сообщаются. Футболист начал играть за первую команду ЛНЗ по весенней части сезона 2024/25.

В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел лишь один матч за первую команду «фиолетовых», дебютировав в УПЛ в матче против ровенского «Вереса» (1:1).

Ранее сообщалось, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба