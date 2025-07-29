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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 12:16 |
232
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником

Давид Благодарный подписал новый контракт с «фиолетовыми»

29 июля 2025, 12:16 |
232
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником
ФК ЛНЗ. Давид Благодарный

Черкасский ЛНЗ официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Давидом Благодарным. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Официальные данные о сроках соглашения и финансовых аспектах нового контракта Давида с «фиолетовыми» не сообщаются. Футболист начал играть за первую команду ЛНЗ по весенней части сезона 2024/25.

В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел лишь один матч за первую команду «фиолетовых», дебютировав в УПЛ в матче против ровенского «Вереса» (1:1).

Ранее сообщалось, что ЛНЗ купил нигерийского полузащитника у португальского клуба

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продление контракта ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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