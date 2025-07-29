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Англия
29 июля 2025, 10:42 |
759
0

Английский клуб, основанный в 1920 году, исключен из лиги из-за долгов

«Моркам» не сможет сыграть в пятом по силе дивизионе Англии в сезоне 2025/26

29 июля 2025, 10:42 |
759
0
Английский клуб, основанный в 1920 году, исключен из лиги из-за долгов
Getty Images/Global Images Ukraine. Моркам

Английский футбольный клуб «Моркам», который был основан в 1920 году, был исключен из Национальной лиги – это пятый по силе дивизион.

В опубликованном заявлении комитет Национальной лиги по соблюдению правил и лицензированию сообщил, что он собрался, чтобы «обсудить текущие проблемы, связанные с футбольным клубом «Моркам» и его соответствием правилам Национальной лиги», а также «способность клуба выполнить свои финансовые обязательства» на сезон 2025/26.

«Было принято решение о введении дополнительных санкций, включая немедленное приостановление членства клуба», – говорится в заявлении. «Клуб также останется под трансферным баном до начала нового сезона».

Таким образом, «Моркам» был исключен из соревнований под эгидой Национальной лиги (пятый и шестой по рангу дивизионы в Англии), а также из Кубка Национальной лиги в сезоне 2025/26. Клуб также исключили из Кубка Национальной лиги.

«Моркам » за всю свои историю ни разу не играл в элитном дивизионе. Лучшее достижения команды – повышение в Лигу 1 (третий по силе дивизион – прим) в 2021 году.

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Николай Титюк Источник: ESPN
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