После снятия трансферного бана Ворскла планирует заявить до 10 новичков

Как стало известно Sport.ua, до 30 июля перволиговый ФК «Ворскла» намерен избавиться от трансферного бана, что позволит клубу дозаявить всех новичков, хорошо проявивших себя в подготовительный период.

Из состава, который защищал цвета «Ворсклы» в прошлом сезоне, в команде остались Сергей Мякушко и Артем Челядин. Еще один Артем – Сердюк будет приглашен в основную команду из юниорского состава (U-19).

Новый главный тренер Александр Бабич рассчитывает на новобранцев Тараса Дмитрука и Дмитрия Прихну из «Миная», Владислава Семотюка из «Пробы», Никиту Татаркова из ФК «ЮКСА», Богдана Мишенко из ЛКС (Ломжа, Польша), Владислава Войцеховского («Левый Берег»), Матвея Буренко («Карпаты»).

Сейчас селекционеры «Ворсклы» ищут вратаря. Полтавчанам нужно торопиться, ведь уже второго августа полтавчане в стартовом туре перволигового первенства Украины примут «Феникс-Мариуполь».

Ранее мы сообщали, что полтавская «Ворскла» в товарищеском матче уступила «Виктории».