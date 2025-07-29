Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После снятия трансферного бана Ворскла планирует заявить до 10 новичков
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 10:15 | Обновлено 29 июля 2025, 10:28
433
1

После снятия трансферного бана Ворскла планирует заявить до 10 новичков

Команда еще подыскивает вратаря

29 июля 2025, 10:15 | Обновлено 29 июля 2025, 10:28
433
1
После снятия трансферного бана Ворскла планирует заявить до 10 новичков
ФК Ворскла

Как стало известно Sport.ua, до 30 июля перволиговый ФК «Ворскла» намерен избавиться от трансферного бана, что позволит клубу дозаявить всех новичков, хорошо проявивших себя в подготовительный период.

Из состава, который защищал цвета «Ворсклы» в прошлом сезоне, в команде остались Сергей Мякушко и Артем Челядин. Еще один Артем – Сердюк будет приглашен в основную команду из юниорского состава (U-19).

Новый главный тренер Александр Бабич рассчитывает на новобранцев Тараса Дмитрука и Дмитрия Прихну из «Миная», Владислава Семотюка из «Пробы», Никиту Татаркова из ФК «ЮКСА», Богдана Мишенко из ЛКС (Ломжа, Польша), Владислава Войцеховского («Левый Берег»), Матвея Буренко («Карпаты»).

Сейчас селекционеры «Ворсклы» ищут вратаря. Полтавчанам нужно торопиться, ведь уже второго августа полтавчане в стартовом туре перволигового первенства Украины примут «Феникс-Мариуполь».

Ранее мы сообщали, что полтавская «Ворскла» в товарищеском матче уступила «Виктории».

По теме:
«Это очень радует». Маскаро прокомментировал сборы Кривбасс U-19
Олег СИНИЦА: «Мы постепенно находим свою игру»
ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa
Ворскла Полтава трансферный бан инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Бабич Тарас Дмитрук Дмитрий Прихна Владислав Семотюк Никита Татарков Владислав Войцеховский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 29 июля 2025, 08:42 3
Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ
Борнмут обратился к Динамо. От этого зависит трансфер Забарного в ПСЖ

По информации источника, английский клуб пытается снизить процент от перепродажи

Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Футбол | 28 июля 2025, 11:39 2
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде
Реал выбрал футболиста, который заменит Винисиуса в Мадриде

Флорентино Перес готов отпустить бразильца и подписать Эрлинга Холанда в 2026 году

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Сумасшествие. Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов на суперзвезду
Футбол | 29.07.2025, 11:04
Сумасшествие. Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов на суперзвезду
Сумасшествие. Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов на суперзвезду
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Футбол | 28.07.2025, 18:40
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Легендарный игрок. В Черноморце выбрали капитана
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Команда з минулого сезону розбіглася. Тож перелічені новачки вкрай необхідні
Ответить
0
Популярные новости
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 14
Футбол
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
29.07.2025, 07:33
Футбол
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем