Букмекеры оценили шансы Динамо и Хамруна во втором матче Лиги чемпионов
Поединок второго квалификационного раунда состоится 29 июля в польском городе Люблин
29 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».
Команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. В первом противостоянии подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0.
Накануне второго матча букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты уверены, что у мальтийской команды фактически нет никаких вариантов одолеть чемпиона Украины:
- Динамо Киев – 1,17
- Ничья – 7,10
- Хамрун Спартанс – 16
Сильнейший в этой паре выйдет в третий раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив. В первом поединке греческая и израильская команды не сумели определить победителя (1:1).
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