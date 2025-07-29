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  4. Букмекеры оценили шансы Динамо и Хамруна во втором матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 июля 2025, 10:22 |
658
0

Букмекеры оценили шансы Динамо и Хамруна во втором матче Лиги чемпионов

Поединок второго квалификационного раунда состоится 29 июля в польском городе Люблин

29 июля 2025, 10:22 |
658
0
Букмекеры оценили шансы Динамо и Хамруна во втором матче Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

29 июля состоится второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».

Команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. В первом противостоянии подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0.

Накануне второго матча букмекеры оценили шансы команд на победу – специалисты уверены, что у мальтийской команды фактически нет никаких вариантов одолеть чемпиона Украины:

  • Динамо Киев – 1,17
  • Ничья – 7,10
  • Хамрун Спартанс – 16

Сильнейший в этой паре выйдет в третий раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив. В первом поединке греческая и израильская команды не сумели определить победителя (1:1).

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Александр Шовковский котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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