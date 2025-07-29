ФОТО. «Через тернии к звездам». Рух показал новую форму от Kappa

Львовское «Рух» официально представило два комплекта новой формы, в которой львовская команда сыграет в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Львовяне представили два комплекта футбольной формы, изготовленной в рамках сотрудничества с легендарным итальянским брендом Kappa. Цвета форм традиционные – желтый комплект (домашний) и черный (выездной).

«Ключевым элементом новой формы на сезон 2025/26 является латинская фраза Per Aspera Ad Astra – «Через тернии к звездам». Она является визуальным манифестом пути Руха – сложного, но исполненного веры.

Так, на форме изображен терн и звезды. Этим клуб хочет подчеркнуть: наш путь тернист и нелегок, но каждый матч – это еще один шаг к собственной звезде. Что касается стилистики игровых номеров, то их основой является прорезающая цифру звезда – как знак того, что путь каждого игрока и каждой игры ведет через усилия к признанию. Эта форма – для тех, кто не ищет легкие пути. Для тех, кто двигается вперед, несмотря ни на что», – говорится в сообщении клуба

В новом сезоне Рух будет выступать под руководством Ивана Федыка. Коуч сменил в должности Виталия Пономарева, трудоустроившегося в черкасском ЛНЗ.