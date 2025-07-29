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Бельгия
29 июля 2025, 09:52 |
295
0

Экс-игрок Динамо: «Подготовка к жизни, в которой будет меньше футбола»

Сергей Сидорчук поделился мнением о своем переходе в чемпионат Бельгии

29 июля 2025, 09:52 |
295
0
Экс-игрок Динамо: «Подготовка к жизни, в которой будет меньше футбола»
Instagram. Сергей Сидорчук

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился мнением о своем переезде в Бельгию и будущем в футболе:

«С моим переездом в Бельгию многое изменилось. Но главное – изменились приоритеты. Я привык к другому ритму: много игр, постоянная практика, сборная. И когда этого стало меньше, поначалу было тяжело это принять.

Помогла программа УЕФА Post-Transition. Она о том, как футболисту плавно перейти к новому этапу жизни – и не потерять себя в этом процессе.

Понял главное: это не пауза – это возможность. Учу английский. Знакомлюсь с людьми. Смотрю, как работают клубы, академии. Содержание изменилось, но мотивация – осталась.

Благодаря программе УЕФА я понял, что этот переход в Бельгию стал для меня подготовкой к той жизни, в которой будет меньше футбола и графика, к котрому привык. Футбол – это часть жизни. Но точно не единственная», – рассказал Сидорчук в социальных сетях.

Полузащитник покинул Украину в сентябре 2023 года и подписал контракт с бельгийским «Вестерло». В прошлом сезоне опытный футболист провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Сергей Сидорчук Динамо Киев
Николай Титюк Источник: Instagram
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