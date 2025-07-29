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  4. Гвардиола рассказал о конфликте с игроками и вспомнил об Украине
Англия
29 июля 2025, 09:19 |
847
0

Гвардиола рассказал о конфликте с игроками и вспомнил об Украине

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о своем отношении к футболистам и человечности

29 июля 2025, 09:19 |
847
0
Гвардиола рассказал о конфликте с игроками и вспомнил об Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своей тренерской работе, конфликтах с игроками и том, что происходит в Украине:

«Тренировать футболистов и общаться с ними – это благородная работа, которая приносит много пользы. Я ведь сам когда-то был футболистом и понимаю их. Они многому меня научили.

С некоторыми игроками у меня, действительно, были конфликты. Но я считаю, что в каждом из нас есть частичка человечности, даже если этого не видно на первый взгляд.

Если посмотреть на то, что происходит в Украине или Палестине – это из-за недостатка человечности во всех нас. Мы никак не реагируем на трагедию и не можем даже пальцем пошевелить, чтобы что-то сделать.

Я понимаю, что и раньше это все было (войны – прим), но тогда это все скрывалось и не было возможности показать. А теперь нам показывают все по телевидению онлайн, а мы все равно никак не реагируем. Просто продолжаем играть футбол...» – считает Гвардиола.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола российско-украинская война
Николай Титюк Источник
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