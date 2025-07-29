Гвардиола рассказал о конфликте с игроками и вспомнил об Украине
Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о своем отношении к футболистам и человечности
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своей тренерской работе, конфликтах с игроками и том, что происходит в Украине:
«Тренировать футболистов и общаться с ними – это благородная работа, которая приносит много пользы. Я ведь сам когда-то был футболистом и понимаю их. Они многому меня научили.
С некоторыми игроками у меня, действительно, были конфликты. Но я считаю, что в каждом из нас есть частичка человечности, даже если этого не видно на первый взгляд.
Если посмотреть на то, что происходит в Украине или Палестине – это из-за недостатка человечности во всех нас. Мы никак не реагируем на трагедию и не можем даже пальцем пошевелить, чтобы что-то сделать.
Я понимаю, что и раньше это все было (войны – прим), но тогда это все скрывалось и не было возможности показать. А теперь нам показывают все по телевидению онлайн, а мы все равно никак не реагируем. Просто продолжаем играть футбол...» – считает Гвардиола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оцениваем, с кем придется бороться за место в составе центрбеку сборной Украины при переезде в Париж
Сербский клуб оштрафован из-за плохой организации поединка против АЕК Ларнака