Гвардиола рассказал о конфликте с игроками и вспомнил об Украине

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своей тренерской работе, конфликтах с игроками и том, что происходит в Украине:

«Тренировать футболистов и общаться с ними – это благородная работа, которая приносит много пользы. Я ведь сам когда-то был футболистом и понимаю их. Они многому меня научили.

С некоторыми игроками у меня, действительно, были конфликты. Но я считаю, что в каждом из нас есть частичка человечности, даже если этого не видно на первый взгляд.

Если посмотреть на то, что происходит в Украине или Палестине – это из-за недостатка человечности во всех нас. Мы никак не реагируем на трагедию и не можем даже пальцем пошевелить, чтобы что-то сделать.

Я понимаю, что и раньше это все было (войны – прим), но тогда это все скрывалось и не было возможности показать. А теперь нам показывают все по телевидению онлайн, а мы все равно никак не реагируем. Просто продолжаем играть футбол...» – считает Гвардиола.