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  4. Легенда Динамо: «Сейчас немного не до того. Позвоните Шапаренко»
Украина. Премьер лига
29 июля 2025, 11:34 |
1299
1

Легенда Динамо: «Сейчас немного не до того. Позвоните Шапаренко»

Максим Шацких заговорил об отношениях его дочери с Николаем Шапаренко

29 июля 2025, 11:34 |
1299
1
Легенда Динамо: «Сейчас немного не до того. Позвоните Шапаренко»
Instagram.

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких заговорил об отношениях своей дочери Кристины с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко.

– Учитывая фото в Instagram вашей дочери Кристины, стоит понимать, скоро вы приедете в Украину, потому что не за горами ее свадьба с Шапаренко. Когда же, откройте тайну?

– Вопрос о свадьбе не ко мне, вот совсем не по адресу. Позвоните Николаю Шапаренко.

– Он точно не ответит. Думал у вас выпросить, но и вы не в курсе дня будущей свадьбы...

– Нет. Думаю, сейчас чуть-чуть не до этого им, этих всех шумных мер. Они умные молодые люди и понимают, что устраивать гулянья, грандиозный сабантуй не ко времени.

Если нужны им штампы в паспорте, почему бы и нет? Затем можно в семейном кругу тихо и спокойно отпраздновать. Думаю, будет достаточно, – сказал Максим

Ранее Максим Шацких дал совет Владимиру Бражко, почти не получающему игровую практику в составе киевского «Динамо».

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Кристина Шацких Николай Шапаренко свадьба Максим Шацких Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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