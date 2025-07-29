Легенда Динамо: «Сейчас немного не до того. Позвоните Шапаренко»

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких заговорил об отношениях своей дочери Кристины с полузащитником «бело-синих» Николаем Шапаренко.

– Учитывая фото в Instagram вашей дочери Кристины, стоит понимать, скоро вы приедете в Украину, потому что не за горами ее свадьба с Шапаренко. Когда же, откройте тайну?

– Вопрос о свадьбе не ко мне, вот совсем не по адресу. Позвоните Николаю Шапаренко.

– Он точно не ответит. Думал у вас выпросить, но и вы не в курсе дня будущей свадьбы...

– Нет. Думаю, сейчас чуть-чуть не до этого им, этих всех шумных мер. Они умные молодые люди и понимают, что устраивать гулянья, грандиозный сабантуй не ко времени.

Если нужны им штампы в паспорте, почему бы и нет? Затем можно в семейном кругу тихо и спокойно отпраздновать. Думаю, будет достаточно, – сказал Максим

Ранее Максим Шацких дал совет Владимиру Бражко, почти не получающему игровую практику в составе киевского «Динамо».