Шацких объяснил провал звезды Динамо: «Возможно, он влюбился»

Легендарний гравець «Динамо» Максим Шацьких пояснив, чому Володимир Бражко майже не грає в останніх матчах київського клубу. Максим заявив, що іноді стосунки заважають футболу.

– У першій з Хамрун Спартанс не потрапив до стартового складу Бражко. І для мене, і для більшості колег, це стало несподіванкою. Однак певний регрес у грі Володимира очевидний. В чому причина, на вашу думку: зіркова хвороба, перегорів, вибив з колії не продаж до англійського Вулверхемптону, ймовірні проблеми особистого характеру?

– Розумієте, я пильно стежу за Динамо, але не завжди маю змогу дивитися всі матчі. Тому от так однозначно сказати у чому проблема, я не можу. Можливо, Бражко закохався. Читаю новини й постійно бачу всі ці коментарі, фотографії з цією його дівчиною. Не дружина ніби ж.

– Поки ні. Блогерку Дашу Квіткову Бражко під вінець ще не повів.

– Та от, можливо, це й заважає [закоханість та стосунки]. Почав десь відволікатись, не концентруватись на футболі.

Повторюсь, складно мені про спад чи не спад у грі Бражка говорити. Міг би дати адекватну оцінку, якби був всередині клубу, команди, але... Впевнений, що він прийде до тями, скажімо так, і все буде нормально, – сказав Максим.

Раніше повідомлялося, що Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де «біло-сині» зіграють проти «Хамрун Спартанс».