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  4. Максим ШАЦКИХ: «А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом?»
Лига чемпионов
29 июля 2025, 09:11 |
619
1

Максим ШАЦКИХ: «А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом?»

Легенда «бело-синих» верит в подопечных Александра Шовковского

29 июля 2025, 09:11 |
619
1
Максим ШАЦКИХ: «А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом?»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легендарный игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, где «бело-синие» сыграют против «Хамрун Спартанс».

– Максим, учитывая разгромную победу в первой игре над Хамрун Спартанс (3:0), стоит ли нам ожидать еще одного погрома островной команды в ответном матче?

– А зачем Динамо побеждать с разгромным счетом, какой смысл? Уже нужно целенаправленно готовиться к первому туру в Украинской Премьер-лиге и к следующему квалификационному раунду Лиги чемпионов – киевляне уже там.

Логично было бы выпустить дубль, то есть дать поиграть тем ребятам, у которых не было игровой практики в первом матче и отдохнуть ключевым игрокам соответственно. Впереди будет дорога в Украину.

Собственно, ответная игра против Хамрун Спартанс должна стать хорошей разминкой перед поединком первого тура УПЛ. Однако при этом не нужно забывать и о рейтинговых баллах, поединок не общителен, поэтому нужно обязательно победить. Да и за победу должны быть премиальные. Динамовцы должны выйти и спокойно победить, довести дело до конца.

– А не будут ли динамовцы с мальтийцами ножки беречь, играть максимально осторожно и прагматично? Забьют быстрый гол и начнут отбывать на поле номер, пешком по нему ходить, например.

– Да нет, не думаю, что так будет. Хотя... На практике доказано: психология футболистов такова, что могут выйти на эту игру динамовцы недостаточно заряженными, скажем так. Надеюсь, так не будет, – сказал Максим.

Матч Динамо – Хамрун Спартанс запланирован на вторник, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени. В первом матче киевляне разгромили представителей Мальты (3:0).

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Максим Шацких Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Victor673256ua
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